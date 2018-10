O que será o amanhã para o Grande ABC?

Raphael Rocha



27/10/2018 | 06:23



Amanhã o eleitor definirá quem serão os próximos presidente e governador de São Paulo. A eleição ampliou a divisão no País e trouxe ao Estado esse sentimento de cisão. Mas o que será do Grande ABC quando o pleito passar? Esse é o questionamento que precisa ser respondido por quem se eleger. A região sofre drasticamente com os efeitos da crise econômica, com fechamento de grandes indústrias – e de pequenas que rodeiam a cadeia – e encerramento dos postos de trabalho. Há aumento da demanda pelos serviços públicos, enquanto caem as receitas municipais. A região sofre com acesso restrito via transporte público à Capital, com baixo número de policiais, com hospitais superlotados. É claro que os agentes políticos do Grande ABC têm suas preferências e, pelos dois meses de campanha, defenderam seus ideais nas ruas. Mas que vencedores e perdedores possam se unir em torno de uma região mais forte.

Declarou voto

O prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSB), externou que defende que o chefe do Executivo de Santo André, Paulo Serra (PSDB), assuma a presidência do Consórcio Intermunicipal a partir do ano que vem, sucedendo o atual presidente, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB). Kiko argumentou que já comandou a entidade (2007 e 2012, quando governou Rio Grande da Serra) e que Paulo Serra possui as características necessárias para liderar a instituição. O nome de Kiko foi ventilado para substituir Morando.

Quem diria

Há certas coisas que só a política proporciona. O presidenciável Jair Bolsonaro (PSB) conseguiu fazer com que o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), e o deputado federal Alex Manente (PPS) convergissem em pelo menos uma opinião: ambos votarão no capitão reformado amanhã. Porém, os adversários estão em campos opostos na corrida ao governo do Estado. Morando está na linha de frente da campanha de João Doria (PSDB). Alex é um dos cabeças da empreitada de Márcio França (PSB).

Mudanças

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), oficializou algumas mudanças em seu secretariado. Ex-primeira-dama da cidade, Laerte Soares de Almeida deixou o comando da Secretaria de Assistência Social e vai assumir a direção da Fundação Criança, substituindo Samuel Gomes Pinto. Laerte é mulher do ex-prefeito Mauricio Soares (PHS) e Samuel integra o grupo do ex-chefe do Executivo. Samuel ficará como diretor administrativo da autarquia.

Volta à casa

O vereador Edilson Fumassa (PSDB), de Santo André, participou de solenidade conduzida pelo prefeito Paulo Serra (PSDB) sobre a abertura de policlínica no Jardim Bom Pastor. Fumassa morava no bairro e, quando houve o fechamento de algumas unidades de Saúde para readequação, dentro do programa QualiSaúde, foi bastante cobrado pela população local. O parlamentar decidiu, então, se mudar do bairro.

Acenos

A ex-deputada estadual Vanessa Damo (MDB) prestigiou evento liderado pelo deputado federal eleito Vinicius Poit (Novo), em São Caetano – não foi a única figura política tradicional da região na atividade –, o que reforçou a especulação em torno de ida da ex-parlamentar à sigla. Por outro lado, Eduardo Ribeiro, que se coloca como coordenador do Novo em Mauá, rechaçou qualquer diálogo entre o partido e Vanessa. Ele assegurou que o estatuto do Novo confere a qualquer filiado tratamento isonômico.



Visita



Candidato ao Estado pelo PSDB, João Doria esteve ontem à noite em restaurante na região, em jantar promovido pelo Regran (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo). Ele foi recepcionado por Roberto Rodrigues, da diretoria do Regran, pelo presidente da entidade, Wanger de Souza, pelo prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), pela deputada estadual eleita Carla Morando (PSDB) e pelo vice-prefeito Marcelo Lima (PSD).