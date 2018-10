Após polêmica, Diego Alves fica fora dos relacionados do Flamengo para 'decisão'

26/10/2018 | 21:04



O entrevero entre Diego Alves e o Flamengo teve mais um capítulo nesta sexta-feira, com a divulgação da lista de relacionados para encarar o Palmeiras sem o nome do goleiro. Desta forma, ele está fora do importante duelo neste sábado, no Maracanã, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A polêmica começou na semana passada, quando Diego Alves se recusou a ficar no banco de César no confronto diante do Paraná, a goleada de 4 a 0 do domingo. O goleiro inclusive sequer viajou com o elenco, permaneceu no Rio e gerou revolta no grupo rubro-negro.

Diante desta postura, a diretoria prometeu punir o goleiro, mas não revelou qual seria a sanção. Chegou-se a cogitar uma rescisão contratual, o que não aconteceu. Os dirigentes rubro-negros garantiram a continuidade de Diego Alves no elenco, o que parecia dar um "final feliz" à história.

Mas a suposta recusa do goleiro de pedir desculpas a Dorival e ao elenco teria piorado ainda mais o clima no clube. Questionado sobre o assunto, o treinador tentou se esquivar nos últimos dias. Mas, diante da ausência na lista de relacionados, está clara a insatisfação dele com Diego Alves.

Desta forma, o Flamengo terá novamente César na partida decisiva diante do Palmeiras. Segundo colocado do Brasileirão, com 58 pontos, o time rubro-negro precisa da vitória se quiser seguir na caça do rival paulista, líder com 62.