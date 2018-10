Ademir Medici



27/10/2018 | 07:00



As eleições presidenciais de 1950 traziam uma nova Lei Eleitoral, sancionada naquele ano mesmo. Eram várias as inovações, entre as quais a da distribuição das sobras de votos.

Milton Miazzi escreveu sobre o assunto no Jornal de São Caetano, edição de 9 de setembro de 1950:

Pelo sistema anterior, para determinar-se o número de representantes eleitos pelos diversos partidos, dividia-se o total de votos obtidos pelo quociente eleitoral.

Mas como, em geral, a divisão deixava resto, essa chamada sobra eleitoral era dada de presente ao partido da maioria.

E assim, com um pouco de um, outro tanto de outros, o majoritário sempre confirmava que de grão em grão a galinha enche o papo.

Pela imprensa, a propaganda de Getúlio era farta: “Trabalhador, Getúlio precisa de você. Não existe meio petróleo. Não existe meia paz. Não existe meia liberdade. Não existe meio patriotismo. Existe o Brasil e a obrigação total de trabalhar pelo seu povo, pelos brasileiros e para os brasileiros. Mais trabalho e menos política. Assim pensa o candidato de Getúlio para você. Paulo de Campos Moura, para deputado estadual pelo PTB”.

E Getúlio iria ganhar as eleições.

AMANHÃ

Cabala em São Caetano.

Histórias. Lembranças. Cerveja, truco e sambão...

O advogado Marcos Antonio Assunção Cabello fez o contraponto no programa Memória na TV, do DGABC TV, que pode ser visto em www.dgabc.com.br .

Espirituoso, ele lembrou passagens marcantes vivenciadas pelas turmas que fizeram a Faculdade de Direito de São Bernardo naqueles heroicos anos 1980. Diferentemente da maioria, Dr. Cabello sempre se deu bem em exatas. Um ponto a mais na sua carreira. Tanto que ele faz parte da Comissão de Direito da Tecnologia da Informação do Conselho Federal. UMA LEMBRANÇA As características diferenciadas da Direito de São Bernardo: “A única faculdade que eu vi que vendia bebida alcoólica, inclusive uísque e conhaque. Tinha sambão toda sexta-feira. Virei noites jogando truco no Diretório Acadêmico”. UM NOME Foram vários os professores considerados folclóricos. Um deles, general. Lecionava Estudo dos Problemas Brasileiros e era chamado pelos alunos de Barão: “Nas aulas de sábado, ele falava sempre que ia terminar mais cedo porque alguém precisava ir para o Guarujá, quando na verdade quem ia para o Guarujá era ele”. UM ACONTECIMENTO As gincanas. Foram marcantes. Numa delas... “Era preciso encontrar uma pessoa classificada com menos de um metro e meio, chamada de anã. Fui até a Cidade da Criança. Não localizei ninguém. Voltando para a faculdade, encontrei uma senhorinha no ponto de ônibus. Estava indo para a igreja. – Minha senhora, quanto a senhora tem de altura? – Um metro e 49. – Faz um favor para mim, vamos até a faculdade. Consegui convencê-la. Fomos à faculdade. Ganhamos os pontos. E depois a levei até a igreja. A FACULDADE Direito foi a segunda opção acadêmica de Marcos Cabello: “Depois que me formei, me apaixonei pelo Direito, me destacando tanto na parte de exatas como na de humanas. Aplico até hoje. Foi um sonho realizado. Não mudaria de profissão”. A 20ª Turma A voz dos advogados fora dos autos DGABC TV: www.dgabc.com.br Segunda-feira Uma juíza em Roraima, uma juíza na 40ª Vara Cível de São Paulo ‘O menino que queria ser prefeito’ Livro de Manuel Filho, com ilustração de Thais Linhares. Cenário: a Cidade da Criança, em São Bernardo. Anos 1970. Não havia eleições em todas as esferas. Vivia-se a ditadura militar. De repente um menino descobre que poderia se candidatar a prefeito do espaço que mais gostava, no Jardim do Mar. Lançamento: hoje, a partir das 9h30, na própria Cidade da Criança: Rua Tasman, 301, ao lado dos estúdios da Vera Cruz. Interação com Facebook

‘Pretejou no pedaço do grevista’

Da crônica de Guido Fidelis publicada pelo Diário em 27 de outubro de 1988 e transcrita no Facebook da Memória – acessem o endereço acima.

Do álbum coletivo da memória ABC

Um dentista no grupo escolar

Entrevista: Maria Cláudia Ferreira Acessem: www.dgabc.com.br; blog: Santo André ontem e hoje MEMÓRIA ESCOLAR. Dr. Osvaldo Martorano em seu gabinete no Grupo escolar Professor José Augusto de Azevedo Antunes, o velho 1º Grupo de Santo André. Data: década de 1950.

Em 27 de outubro de...

1918 – Sobem a 130 os casos de gripe espanhola na região, todos em caráter benigno; três dos enfermos se acham em estado grave. A guerra. Do noticiário do Estadão: os franceses avançam em toda a frente da batalha, apesar da resistência do inimigo, tendo feito já 3.000 prisioneiros.

Santos do Dia

Frumêncio. Viveu no século 4. Desenvolveu seu trabalho missionário na Etiópia, até morrer no ano 380. Considerado o ‘Apóstolo da Etiópia’. Irmãos Vicente, Sabina e Cristeta (de Ávila, Espanha) Odrano n Frumêncio

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 27 de outubro: Em São Paulo, Bom Sucesso de Itararé, Holambra, Macedônea, Mairinque, Marapoama, Santa Maria da Serra, Taquarivaí e Torre de Pedra No Rio Grande do Norte, Afonso Bezerra, Macaíba e Santana do Matos No Piauí, Aroeiras do Itaim Em Goiás, Baliza No Paraná, Cerro Azul No Mato Grosso do Sul, Nova Alvorada do Sul No Ceará, Quixadá Fonte: IBGE

Diário há 30 anos