Ibope/AP: Capibaribe oscila para 53% dos votos válidos e Waldez tem 47%

26/10/2018 | 20:16



O Ibope divulgou nesta sexta-feira, 26, a segunda pesquisa para a disputa do segundo turno para governador do Amapá, entre João Capibaribe (PSB), conhecido como Capi, e Waldez Góes (PDT).

Capi oscilou um ponto para cima e tem 53% das intenções de votos válidos, enquanto Waldez variou um ponto para baixo e aparece com 47%. Os dois estão empatados tecnicamente. A margem de erro é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos.

Nos votos totais, Capi foi de 47% para 48% e Waldez saiu de 43% para 42%. Os votos brancos e nulos seguem em 8%. Os que não sabem ou não responderam continuam com 2%.

A pesquisa, encomendada pela Rede Amazônica, entrevistou 812 pessoas. As entrevistas foram feitas entre 24 e 26 de outubro. O nível de confiança do levantamento é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-00570/2018.