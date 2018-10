Ibope/SC: Comandante Moisés mantém 59% dos votos válidos e Gelson Merísio, 41%

26/10/2018 | 20:13



O Ibope divulgou nesta sexta-feira, 26, nova pesquisa para a disputa do segundo turno para governador de Santa Catarina, entre Comandante Moisés (PSL) e Gelson Merísio (PSD). Moisés se manteve com 59% dos votos válidos e Merísio segue com 41%. A margem de erro é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos.

Nos votos totais, o candidato do PSL foi de 51% para 52%, enquanto o candidato do PSD saiu de 35% para 36%. Os votos brancos e nulos continuam com 9%. Os que não sabem ou não responderam oscilaram de 6% para 3%.

A pesquisa, encomendada pela NC Comunicações, entrevistou 1.008 pessoas. As entrevistas foram feitas entre 24 e 26 de outubro. O nível de confiança do levantamento é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-05948/2018.