Ibope/RO: Coronel Marcos Rocha tem 63% de votos válidos e Expedito Junior, 37%

26/10/2018 | 20:10



O candidato do PSL ao governo de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, se manteve na liderança das intenções de voto, de acordo com pesquisa Ibope divulgada na noite desta sexta-feira, 26.

Ele se manteve com 63% das intenções de votos válidos. O concorrente dele, Expedito Junior (PSDB), tem 37%.

Na conta dos votos totais, Rocha tem 56%; Expedito, 33%; brancos e nulos, 6%; e indecisos, 4%.

A pesquisa foi encomendada pela Rede Amazônica, afiliada da TV Globo. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o índice de confiança, de 95%. A pesquisa foi feita entre 24 e 26 de outubro com 812 eleitores. O registro no TSE é o BR-06885/2018 e no TRE é o RO-07727/2018.