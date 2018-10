Ibope/RN: Fátima Bezerra tem 55% dos votos válidos e Carlos Eduardo, 45%

26/10/2018 | 19:48



Pesquisa Ibope divulgada nesta sexta-feira, 26, indica vitória de Fátima Bezerra (PT) na disputa com Carlos Eduardo (PDT) pelo governo do Rio Grande do Norte.

A petista tem 55% das intenções de votos válidos, contra 45% de Carlos Eduardo (PDT), ampliando a diferença entre os dois candidatos, que na pesquisa anterior era de 8 pontos porcentuais.

Considerando-se os votos totais, a petista chega a 52%, contra 42% do adversário. Brancos e nulos somam 4% e indecisos, 3%.

A pesquisa foi realizada entre quarta-feira e hoje, com margem de erro de três pontos, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%, o que significa uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem a realidade, considerando a margem de erro. O Ibope ouviu 812 pessoas em 38 cidades do Estado. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-05542/2018.