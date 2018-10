Sem lateral-direito, Felipão faz mistério antes de decisão com Flamengo

26/10/2018 | 19:09



O técnico Luiz Felipe Scolari provavelmente terá de improvisar na lateral-direita do Palmeiras para o jogo diante do Flamengo, no Maracanã, neste sábado. Com a suspensão de Mayke, o treinador poderia recorrer a Marcos Rocha e Jean, mas os dois ainda se recuperam de lesão e não participaram do início do treino realizado nesta sexta-feira, no CT do Fluminense, no Rio de Janeiro.

Marcos Rocha tem lesão muscular na panturrilha e Jean se queixa de dores musculares. Algumas opções para a direita são Thiago Santos e Gustavo Gómez.

O volante Bruno Henrique, o meia Lucas Lima e o atacante Deyverson também estão suspensos e não acompanharam a delegação para o Rio de Janeiro. No meio-campo, existem várias opções. Na vaga de Lucas Lima na armação, Moisés, Dudu e Guerra podem fazer a função. Dos três, apenas o venezuelano não atuou diante do Boca Juniors, na quarta. Para o lugar de Deyverson, o treinador conta com Borja e Willian.

Felipão trabalhou com os reforços do lateral-esquerdo Luan Cândido, o volante Gabriel Furtado e o atacante Papagaio, campeões do Brasileirão sub-20 na última quinta-feira.

O time lidera o Brasileirão com quatro pontos de vantagem para o Flamengo (62 a 48) e cinco para o Inter, faltando oito rodadas. Um empate e, obviamente, a vitória garantem certa tranquilidade na ponta.

Se perder, a diferença cai para um ponto, aumentando a pressão para as rodadas seguintes. No próximo fim de semana, o Palmeiras tem clássico com o Santos, no Allianz, enquanto o Flamengo visita o São Paulo, no Morumbi, e o Inter vai receber o Atlético-PR.

A imprensa acompanhou apenas uma parte da atividade, sem qualquer pista sobre a escalação. Antes do início da atividade, o treinador reuniu os atletas e membros da comissão técnica e da diretoria do Palmeiras para uma rápida conversa no gramado.