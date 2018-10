Mayana Moura revela que se inspirou em David Bowie para interpretar Satanás na novela Jesus

26/10/2018 | 19:09



Mayana Moura está na novela Jesus, da Record, vivendo a grande vilã da trama: Satanás. Em publicação feita em seu Instagram nesta sexta-feira, dia 26, a atriz decidiu compartilhar quem foi sua influência para interpretar a personagem. E não é nada mais, nada menos, que o grande camaleão da música e do cinema: David Bowie!

Na legenda, Mayana escreveu:

Sempre me perguntam como me preparei para o meu personagem. Aqui vai uma de minhas referências: David Bowie no filme Labyrinth. Assim como meu personagem, ele aparece e desaparece, não é desse mundo e tem aquela elegância minimalista de é o poder do charme. Obrigada a vocês por tantos elogios e ao Bowie por toda a mágica que o cerca e inspiração, sempre. O rei dos andróginos! Pretendo gravar essa música um dia.

Essa não é a primeira vez que a atriz menciona Bowie: ela constantemente posta vídeos e fotos do cantor em suas redes sociais. Uma verdadeira fã!