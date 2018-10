Leonardo oferece café para trabalhador no 27º andar de seu prédio

26/10/2018 | 18:36



O cantor Leonardo chamou atenção ao mostrar o momento em que entrega uma caneca com café para um funcionário que estava fazendo trabalhando na manutenção do edifício, em frente à sua janela, no 27º andar do prédio onde mora.

"Você quer whisky, café ou pinga?", pergunta Leonardo ao homem, que dá risada, repleto de aparelhos de segurança por conta da altura.

"O cara pendurado numa corda aqui, corajoso demais. Tô dando um cafezinho pra esquentar", explicou.

Por fim, brincou: "Se quiser uma pinguinha também, 'nós' tem aí, bicho!". O funcionário riu e brincou: "Não, não. A pinga deixa pra mais tarde!".

Confira o vídeo do momento abaixo: