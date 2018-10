Espanyol cede empate no fim e deixa escapar chance de liderar o Espanhol

26/10/2018 | 18:31



Em boa fase neste início do Campeonato Espanhol, o Espanyol desperdiçou nesta sexta-feira uma grande chance de alcançar a liderança da tabela. Jogando fora de casa, vencia o Valladolid até os acréscimos do segundo tempo, quando cedeu o empate, por 1 a 1, em jogo que abre a 10ª rodada.

O empate deixou o time catalão com 18 pontos, mesma pontuação do líder Barcelona, que leva vantagem no saldo de gols. Já o Valladolid perdeu a chance de igualar a pontuação do primeiro colocado. Ao empatar, chegou aos 16 pontos, na sexta colocação. Alavés (17), Sevilla (16) e Atlético de Madrid (16) separam as duas equipes que entraram em campo nesta sexta.

Melhor em campo no primeiro tempo, o Espanyol abriu o placar com um golaço de Borja Iglesias, aos 20 minutos de jogo. Ele recebeu a bola na intermediária, avançou com facilidade e encheu o pé, acertando o ângulo esquerdo do gol defendido por Jordi Masip.

A vantagem atravessou o primeiro tempo. Mas não foi garantida na etapa final. Nos instantes finais do jogo, Daniele Verde cobrou falta com categoria, por cima do travessão. A bola não foi forte, mas surpreendeu o goleiro Diego López, que apenas assistiu à bola entrar, quase por cobertura.

Na próxima rodada, o Espanyol vai receber o Athletic Bilbao, no domingo que vem. O Valladolid jogará um dia antes, fora de casa, contra o Real Madrid, atual sétimo colocado.