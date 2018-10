Disponível trailer Burn The Stage, o filme do BTS

Da Redação



28/10/2018 | 07:00



Os fãs do grupo pop sul-coreano BTS já podem assistir ao trailer Burn the Stage: the Movie. O primeiro filme do conjunto, que mostra o backstage, revela a história completa da ascensão meteórica para a fama da banda, com material exclusivo da turnê e novas entrevistas individuais com os integrantes do grupo. Dirigido por Park Jun Soo, o filme tem previsão de estreia para 15 de novembro e será exibido no Brasil. Ingressos no País já estão à venda no site ingresso.com.

Em setembro, o clipe do single Idol, lançado em agosto, rendeu ao grupo pop o recorde mundial de maior número de visualizações (45 milhões de views) em suas primeiras 24 horas on-line no YouTube. Os números obtidos deixaram para trás os 43,2 milhões de plays de Look What You Made Me Do, de Taylor Swift, apresentado em agosto do ano passado.