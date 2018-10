Quadrinista é presença confirmada no Comic Con 2018

Da Redação



28/10/2018 | 07:00



A artista que criou o pôster oficial da CCXP18 (Comic Con Experience 2018), Adriana Melo, estará no Artists’ Alley em todos os dias do festival. A quadrinista também é conhecida por seu trabalho em Quarteto Fantástico, Surfista Prateado, Mulher-Gato e muitas outras obras. Atualmente, ela é responsável pela minissérie Homem-Borracha (veja ilustração acima), da DC Comics.

Outra presença confirmada é de Manu Bennett, ator que ficou conhecido como o Cyrus da série Spartacuse Slade Wilson, de Arrow. Sua participação comemora os cinco anos do festival, que contará com painéis de estúdios e conteúdos exclusivos, entre outras novidades e atrações. Bennett estará no evento todos os dias realizando sessões de fotos e autógrafos com os fãs e visitantes.

A Comic Con reúne profissionais e empresas em uma grande celebração, repleta de novidades do universo geek e da cultura pop. Neste ano, o evento (de 6 a 9 de dezembro, no São Paulo Expo) chega à sua quinta edição e vai comemorar os 80 anos do Superman com atividades oficiais da DC Comics.

Os ingressos já estão no terceiro lote e disponíveis para compra pelo site www.ccxp.com.br, podendo ser parcelados em até dez vezes, variando de R$ 89,99 (meia-entrada válida para quinta-feira, 6) até R$ 429,99 (meia-entrada pacote para os quatro dias).