Astronomia – os mistérios da ciência

28/10/2018 | 07:00



A grandiosidade do universo encanta por envolver muitos mistérios. Há novidades e descobertas a todo tempo e isso fascina as pessoas. A astronomia é ciência antiga, com registros de que sua prática já existia na Pré-História. Atualmente, é a área responsável pelo estudo dos movimentos que ocorrem com os planetas, estrelas e cometas. O tema é motivo de muito interesse para Caio Augusto Siqueira da Silva, 14 anos.

A disciplina faz parte do seu currículo escolar há dois anos (hoje ele cursa o 9º ano). “No começo tinha dificuldade porque é um estudo complexo que envolve Química, Física, Matemática e Biologia. Mas, a partir do momento em que você entende o sentido das coisas, tudo fica fácil e prazeroso de aprender”, conta o aluno do Liceu Monteiro Lobato, de Santo André.

A paixão pelo tema fez com que ele iniciasse os treinamentos astronômicos, que acontecem uma vez por semana, por 60 minutos, na unidade do Ensino Médio do Singular. “Me interesso e sempre busco vídeos e outras explicações fora da sala de aula.” No futuro, Caio deseja cursar Medicina e, apesar de não seguir carreira dentro da astronomia, vê semelhanças entre as áreas. “As duas envolvem complexidade.” Caio sempre participa de olimpíadas de Matemática, Física, Ciências e Astronomia. “Já passei para a segunda fase de várias. Na segunda-feira (amanhã) faço a terceira fase da de Física. Os treinos e estudos já me renderam medalha de bronze na de Matemática.”

O amigo de escola André Liberal de Andrade, 14, foi influenciado por Caio para fazer os treinamentos. “No começo gostei das aulas, depois perdi um pouco o interesse e hoje curto fazer esse intensivo”, explica. Segundo ele, o que vê em sala de aula é diferente do que aprende no intensivo. “Temos campo maior de estudo, além das matérias serem mais aprofundadas. Aprendi muito, o que tem ajudado nas olimpíadas que participo.” André passou para a segunda fase das competições de Matemática, Física e Ciências – todas nacionais.

Melissa Yazheng Arenas Li, 13, integra parte do grupo dos apaixonados por astronomia do Liceu Monteiro Lobato. “O universo, planetas e a possibilidade em haver vida nos outros lugares sempre me despertaram o interesse. Esse tema tem a ver com disciplinas que gosto e penso em seguir carreira, como História e Artes. É complexa a matéria, pois engloba outras tantas, mas sempre que tenho dificuldades busco estudar ainda mais e conto com a ajuda do meu pai.” A garota participou da Olimpíada de Astronomia e já pensa nas próximas. “O modelo de prova é o que mais tive dificuldade em lidar, mas agora já sei como funciona.”

De acordo com Flávio Alarsa, professor de Física do Colégio Singular, o assunto não pode ser deixado de lado nas escolas e é preciso ensiná-lo para as futuras gerações. Na programação são abordados assuntos como Física Quântica, dualidade partícula-onda, entrelaçamento quântico, efeito túnel, teletransporte, partículas elementares, grandes acelerados de partículas, universos paralelos, multiverso, matéria escura, energia escura, teoria das cordas, buracos negros supermassivos, teoria da relatividade, ondas gravitacionais, entre outros. “É provável que o aluno saia destas aulas sedento por informações e com mais perguntas do que quando entrou”, brinca.