Cachorro passa por tratamento após incidente com porco-espinho

26/10/2018 | 17:33



Um cão da raça São Bernardo chamado Ruckus se viu em apuros após se deparar com um porco-espinho nos Estados Unidos. O caso ocorreu no começo de setembro, mas foi relatado por uma instituição chamada Lollypop Farm, que o auxiliou, somente em outubro.

De acordo com a equipe de veterinários que cuidou de Ruckus, é relativamente fácil que os espinhos se desprendam do corpo do porco-espinho, mas é difícil tirá-los da pele dos animais que enfrentem o problema.

O cãozinho foi tratado e teve todos os espinhos retirados. De acordo com o site da instituição, ele já está melhor e se recuperando, e em breve estará disponível para adoção.

A recomendação da Humane Society of Greater Rochester é de que, em casos assim, os donos dos pets ajam com cuidado. É preciso reduzir os movimentos do animal, para evitar que os espinhos se aprofundem, e não tentar tirar os espinhos por si só, para evitar que eles se quebrem.

O ideal é entrar em contato com um veterinário especializado o mais rápido possível.