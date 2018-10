Junior Lima e Monica Benini comemoram quatro anos de casados

26/10/2018 | 17:22



O músico Junior Lima, irmão de Sandy, comemorou quatro anos de casamento com Monica Benini. No Instagram, ele publicou uma declaração de amor à mulher: "Hoje completamos 4 anos de casados e nosso amor é cada vez maior! O #tbt sigla usada às quintas-feiras para postar fotos antigas de hoje, é de quando nossa história começou, lá em 2012. Te amo tudo, Monica Benini! Tenho certeza que estamos só no começo da nossa linda história de amor".

Em sua conta na rede social, Monica também compartilhou um clique do casal. "Há 4 anos eu disse "sim"... E repetiria o mesmo sim todos os dias desde então. Te amo, meu parceiro, meu melhor amigo, minha alma gêmea!", escreveu.

Junior e Monica são pais de Otto, nascido em outubro de 2017.

Clique aqui