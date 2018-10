Notícias da semana - 22 a 28 de outubro

Da Redação



CIÊNCIA

Estudo mostra que centro do planeta Terra é ‘sólido e macio’

Diferentemente do que muitas pessoas acreditavam e do que os livros, até então, diziam, o centro da Terra é sólido. A constatação é devido a pesquisa conduzida por equipe de cientistas da Universidade Nacional da Austrália. A novidade, publicada na revista Science, foi noticiada pelo canal BBC News.

“O núcleo central da Terra é uma cápsula do tempo, a partir da qual podemos entender o passado, o presente e o futuro do planeta”, disse à BBC News Mundo o engenheiro físico Hrvoje Tkalcic, um dos autores da pesquisa.

O estudioso descreve o núcleo central da Terra como ‘um planeta dentro de um planeta’. “Uma esfera quente com massa de 100 quintilhões (1 seguido de 30 zeros) de toneladas de ferro e níquel que está a 5.000 quilômetros debaixo de nossos pés, à espera de ser descoberta.”

Segundo o engenheiro físico, ainda nos resta saber qual o motivo para que o núcleo central seja menos rígido. “Estamos em uma etapa de descobrimento sobre sua composição química, que outros elementos, além de ferro e de níquel, a compõem, de que tamanho são os grãos, o quão rápido se solidificam, quão velhos são”, afirma.

ESPORTES

Seleção da Bélgica passa a da França no ranking da Fifa

Na última quinta-feira, a seleção da Bélgica assumiu o topo do ranking da Fifa (Federação Internacional de Futebol), à frente da atual campeã da Copa do Mundo, a seleção Francesa. Em setembro, essas duas equipes protagonizaram pela primeira vez na história, desde a criação, há 25 anos, um empate na liderança. O time brasileiro segue na terceira colocação.

A surpresa da lista foi a ascensão de Gibraltar, que conseguiu as suas duas primeiras vitórias na história no futebol. Pela Liga das Nações, derrotou a Armênia e Lichtenstein e ganhou oito posições no ranking da Fifa, subindo para o 190º lugar.

ECONOMIA

Endividada, Livraria Cultura pede recuperação

A Livraria Cultura entrou com pedido de recuperação judicial (medida jurídica legal utilizada para tentar evitar a falência de uma empresa). Mesmo depois de receber cerca de R$ 130 milhões para encerrar as operações da rede francesa Fnac no País, a companhia não conseguiu solucionar seus problemas financeiros. O local é tradicional em eventos e venda de livros de todos os gêneros.

CLIMA

Primavera é marcada por dias frios e chuvosos

A primavera chegou em 22 de setembro, mas o clima, que antecede o Verão, ainda não trouxe o calor que muitas pessoas esperavam. Isso porque, em nosso País, a estação das flores provoca alterações pluviométricas (quantidade de chuvas), no fim das tardes, e nas temperaturas. Para este fim de semana, no Grande ABC, por exemplo, o clima fica entre 19°C e 11°C.