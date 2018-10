Enrico, filho de Karina Bacchi, dá risada ao comer sanduíche

26/10/2018 | 17:09



Karina Bacchi está curtindo uns dias em Aruba ao lado de amigas e, enquanto isso, seu filho, Enrico Bacchi, está sob os cuidados de Amaury Nunes, o noivo da apresentadora! E o jogador de futebol postou no Stories um vídeo bem fofo em que aparece alimentando o pequeno, que já está com dentinhos!

Todo babão, Amaury se diverte com o pequeno, que em determinado momento dá uma risada super fofa! O vídeo foi postado no Instagram de Enrico que, sim, já tem diversos fãs que acompanham o seu dia a dia!

Bom dia! Hora do lanchinho com o papai, está escrito na legenda do vídeo.

Lembrando que Karina deu à luz Enrico em agosto de 2017, fruto de uma produção independente. Pouco tempo depois do nascimento do pequeno, ela começou a namorar Amaury e, em breve, ambos irão se casar! A loira até considera o atleta como o pai de Enrico. Muito amor, né?