Museu de Santo André terá contação de histórias hoje à noite

Miriam Gimenes



27/10/2018 | 07:47



A proximidade do Halloween, ou o Dia das Bruxas, comemorado no próximo dia 31, é o motivo de evento será feito hoje à noite no Museu de Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa (Rua Senador Flaquer, 470). Trata-se do Meia-Noite no Museu, que terá início às 22h com série de atividades gratuitas para celebrar a data.

Os interessados em passar uma noite com um pouco mais de adrenalina – realizada pelo segundo ano consecutivo – serão recebidos na porta do museu pelo personagem Jack, o Estripador, interpretado por Tales Jaroleto. Em seguida, será dado início à programação, que terá contação de histórias e lendas urbanas da cidade.

Entre as atrações, está a história de ‘O Véu da Noiva de Paranapiacaba’, com Juliana Flaminio e contação de histórias com André Orbacan. Tatiane Cordeiro encarna um fantasma para contar também outras histórias. Haverá ainda a projeção de curtas-metragens produzidos por alunos da Escola Livre de Cinema.