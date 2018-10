História preservada

Vanessa Soares



27/10/2018 | 07:44



O tempo muitas vezes é cruel. Nele se perdem memórias importantes, sejam elas de família, cidade, povo ou nação. Por isso, preservar fatos importantes é permitir que a história permaneça viva por diversas gerações. E é justamente isso que propõe o livro São Caetano em Crônicas, que acaba de ser lançado pela Fundação Pró-Memória.

Com objetivo principal de disseminar o passado da cidade e manter vivos fatos históricos importantes, Cristina Ortega, organizadora da publicação, reuniu crônicas tendo em vista aspectos da vida cotidiana, política, cultural, religiosa, costumes e processos de urbanização e de industrialização do município, de determinado período. Todas foram publicadas no Jornal de São Caetano, um dos principais já produzidos na cidade. “Trabalho na Fundação há 12 anos e comecei lendo muito jornal. O que achava interessante, fui digitalizando. Separei mais de 200 crônicas”, revela Cristina, em conversa com o Diário.

Ao todo, 70 reportagens publicadas no jornal entre 1946 – ano em que teve início a movimentação pela independência de São Caetano – e 1979 foram selecionadas para integrar o livro. O número de textos celebra os 70 anos de autonomia da cidade, comemorados em 2018. As reproduções do livro são cópias fiéis do que foi publicado no jornal. “Foi muito difícil selecionar apenas 70 textos porque os assuntos são variados. Tem coisas bem pitorescas. É uma mistura”, acrescenta Cristina.

Além disso, cada reportagem possui um comentário com dados pesquisados pela historiadora Cristina Toledo de Carvalho, com objetivo de auxiliar na compreensão de alguns fatos e de situar o leitor de acordo com cada época.

Imagens de cada período, todas do acervo iconográfico da Fundação, foram incluídas para ilustrar os registros. A obra integra o Projeto Editorial da Fundação Pró-Memória e a tiragem foi de 1.000 livros, que serão entregues de forma gratuita.

Além de servir como ferramenta de consulta para os moradores locais, a organizadora do livro pretende ainda fazer com que ele ganhe função didática. “Quero passar esse livro para as escolas. Vou fazer projeto para o ano que vem porque o mais importante é as crianças conhecerem a origem da cidade. A gente já sabe, mas eles não”, finaliza.