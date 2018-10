Vitrine artística

Vanessa Soares



28/10/2018 | 07:14



Como forma de valorização de artistas locais e amadores, desde 2003 e com periodicidade bienal, a Fundação Pró-Memória realiza a exposição Vitrine de Arte, que chega agora à sexta edição. O lançamento da mostra será realizado na terça-feira, às 19h30, na Pinacoteca Municipal (Rua Dr. Augusto de Toledo, 255) e ficará disponível para visitação até 8 de fevereiro. A entrada é gratuita. “A vitrine sempre contempla munícipes e pessoas que têm alguma relação com São Caetano, como estudantes e trabalhadores, para fazerem suas experimentações artísticas”, explica Nair Duarte, coordenadora da Pinacoteca e curadora da exposição juntamente com Fabiana Cavalcante.

As obras chegaram até a Fundação Pró-Memória por meio de convocação pública. Ao todo, 65 artistas e mais de 150 trabalhos artísticos foram inscritos. Eles passaram por banca julgadora formada por dois professores – um da Fundação Belas Artes e outro da Fundação das Artes –, e, no fim, 103 foram selecionados para a exposição. “Diversas linguagens foram contempladas, como fotografia, esculturas, desenhos e pinturas. A cada edição nos surpreendemos mais com a qualidade dos trabalhos”, conta Nair. Além das peças selecionadas, esta edição terá também obras de acervo de salões de arte que foram realizados na cidade.

Para tornar a visitação mais didática, foi criada uma linha do tempo com as peças do acervo e as obras dos artistas participantes, que foram divididas em salas por categoria.

O objetivo da mostra, muito além de abrir as portas para os artistas locais, é ainda fomentar a educação cultural em jovens e crianças. Para isso, a Fundação Pró-Memória realiza trabalho com as escolas, não só do município, como também das cidades vizinhas, com visitas guiadas para alunos e professores, que, após ter contato com a mostra, realizam no ateliê da Pinacoteca atividade que permite dar continuidade ao que foi contemplado. “Nosso diferencial é que o trabalho é voltado para a formação de público”, acrescenta.

A visitação é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h. Mais informações pelo telefone 4223-4780.