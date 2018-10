CCR: arbitragens na ViaQuatro não têm prazo, mas conclusão é esperada em 2019

26/10/2018 | 16:06



A CCR espera que as arbitragens para reequilíbrio da concessionária ViaQuatro, responsável pela Linha 4 do Metrô de São Paulo, tenham conclusão em 2019, afirmou nesta sexta-feira, 26, a coordenadora de Relações com Investidores do grupo, Flávia Godoy. A CCR iniciou dois processos de arbitragem na ViaQuatro para discutir, por exemplo, como receber a perda de receita devido ao atraso na entrega de estações.

Conforme Godoy, a forma de reequilíbrio que mais "encaixaria" no caso da concessionária - que é uma PPP - seria via câmara de compensação. "Hoje, do total de passageiros que passam na ViaQuatro, 10% a companhia recebe a tarifa cheia e, em 90%, meia tarifa."