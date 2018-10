Thiago Gagliasso alfineta o irmão Bruno ao falar sobre família: - Em três dias a família dele pode mudar

26/10/2018 | 16:09



A polêmica na família Gagliasso segue firme e forte. Depois de Thiago falar com Antonia Fontenelle sobre a briga que teve com o irmão Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em público, foi a vez do comediante dar uma nova entrevista, desta vez para o Fofocalizando.

Ao responder perguntas sobre o que o motivou a abrir a discussão com a cunhada para os internautas, ele continuou dizendo que não se arrepende de todo o bafafá, mas mesmo assim alfinetou o pai de Titi.

O motivo? Quando foi perguntado sobre a declaração de Bruno sobre família, quando ele disse que se fosse perguntado três dias antes sobre o termo família ele diria algo diferente sobre os familiares, Thiago disparou:

- Eu não acho que o conceito de família mude em três dias como ele falou. Mas eu também acho que em três dias a família dele pode mudar, referindo-se a uma possível separação do irmão com Giovanna, já que existe ex-mulher, mas não existe ex-irmão. Eita!