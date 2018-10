Rap nos trilhos

Daniela Pegoraro/Especial para o Diário



28/10/2018 | 07:49



Os vagões de trem da Linha-10 Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) são espaços rotineiros e transitórios para milhares de pessoas. O que funciona como passagem obrigatória para muitos, serve de palco para dois garotos de Rio Grande da Serra trilharem seus caminhos em busca de um sonho. Com mochila nas costas, caixa de som em mãos e voz aquecida, Thiago Erick, 23 anos, quebra o silêncio e chama a atenção apresentando a si e seu parceiro, Aldinei Lima, 26. Ao apertar o play no aparelho sonoro, a batida de rap ecoa fazendo companhia às suas vozes, que entoam composições próprias ao público em ‘show’ que dura pelo menos até a próxima estação.

Ao fim do trecho apresentado, o passageiro pode adquirir o disco da dupla, O Escritor, ao custo de R$ 5. O álbum foi gravado, produzido e encartado pelos próprios artistas que, só nas viagens de trem dos últimos dois meses, conseguiram vender 800 unidades.

A paixão com que eles mostram suas composições pelos trilhos do Grande ABC foi a mesma que os fez terem certeza que a música seria a profissão a ser seguida. Lima sentiu-se motivado a trilhar a este caminho ao assistir uma gravação do cantor de forró Francis Lopes. “Ele falava sobre sonhos: ‘Se você tem um sonho, você nunca pode desistir’. Parece que foi ali que nasceu o meu de cantar. Via as pessoas escutando as músicas que ele fazia e me perguntava por que elas não estavam ali em cima do palco, fazendo o mesmo?”, conta. O rap foi escolhido de forma natural, em uma ocasião em que voltava da escola com o amigo de longa data e atual parceiro, Thiago. “Começou no fundo do ônibus, nós dois juntos. Fazíamos rima brincando com a tia do transporte e as pessoas prestavam atenção, aplaudiam. Percebemos que nascemos para fazer aquilo”, lembra Lima.

Ele trabalhava como professor de informática de mais de 100 crianças quando decidiu se dedicar ao rap, há dois anos. “Era o desejo do meu pai que eu fosse professor, e conquistei isso para ele, mas tinha chegado a hora de seguir o meu caminho”, conta o rapper. Com poucas condições, os dois precisaram encontrar uma maneira de começar a investir na carreira.

O plano inicial era vender amendoim nos trens, mas ambos concordaram que este era um serviço frequente entre os vagões, e então surgiu a ideia: apresentar a música nos trilhos. “Partimos da Estação de Ribeirão Pires e fomos até o Brás, pulando de vagão em vagão. Quando completamos a viagem, estávamos com R$ 80 no bolso”, relembra Lima. Hoje, a dupla trabalha em dias alternados, em faixa fora do horário de pico (das 9h às 15h) e chega a conseguir até R$ 400 diários. E traduzem em seus raps cenas comuns de seus cotidianos, suas lutas e sonhos.

Mas nem sempre a arte é recebida de portas abertas, como conta Thiago: “Nós passamos por muita coisa, de pessoas rirem da nossa casa e desacreditar, de começarmos a cantar em vagão e parecer que nem estávamos lá. No começo isso era algo ruim, desestimulava, mas foi uma barreira que conseguimos ultrapassar. Para o nosso dia ser bom, depende apenas de nós mesmos. A atitude das pessoas não muda nossa rotina.”

Desistir é uma palavra que não se encontra no vocabulário dos rappers. Pelo contrário. Os dois enxergam que a carreira só tem a crescer. “Minha vida tem sido uma gradativa realização dos sonhos. A gente tinha vontade de viver da música, e, a partir do momento que conseguimos comprar nosso primeiro arroz e feijão com o dinheiro do nosso trabalho, foi um sucesso. Quero chegar na minha mãe e falar: ‘Eu consegui’”, revela Lima. Atualmente, os dois rappers estão produzindo discos individuais e independentes, a serem lançados em 2019. As músicas também estão disponíveis no canal do YouTube do duo, o MDM Records.