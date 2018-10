Aérea de baixo custo começa a operar voos internacionais no País em novembro

26/10/2018 | 15:25



A empresa chilena Sky Airline será a primeira aérea estrangeira de baixo custo ("low cost") a operar voos internacionais no Brasil, segundo informou na manhã desta sexta-feira, 26, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O primeiro voo da companhia, de Santiago para o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, está previsto para o dia 5 de novembro.

Inicialmente, a empresa deverá ter cinco frequências semanais nessa rota em um avião com capacidade para 186 passageiros. A intenção da companhia é voar também, até o primeiro trimestre de 2019, para Guarulhos, em São Paulo, e Florianópolis.

No site da Sky Airline, já é possível comprar passagem de ida e volta de São Paulo para Santiago a partir de 17 de dezembro por US$ 154 (cerca de R$ 580). Em empresas concorrentes que fazem o mesmo trecho, os preços para a mesma data em voo direto variam entre R$ 900 e R$ 2.000.

A Sky Airline é uma das quatro empresas de baixo custo com processos em andamento na Anac. Além dela, pediram licença para operar no País a europeia Norwegian e as argentinas Avian (subsidiária da Avianca) e Flybondi.