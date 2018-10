Presos fazem motim e mantêm três reféns em Bangu 4, no Rio

26/10/2018 | 15:18



Três pessoas são mantidas reféns na tarde desta sexta-feira, 26, no presídio Jonas Lopes de Carvalho, conhecido como Bangu 4, no Complexo de Gericinó, na zona oeste do Rio. Elas foram pegas durante um motim iniciado por presos na unidade.

Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), os presos estavam na área técnica de Bangu 4 quanto começou o motim. A área fica fora das galerias onde estão instaladas as celas. Uma equipe de negociadores da Seap está no presídio. O Grupamento de Intervenção Tática (GIT) e o Serviço de Operações Especiais (SOE) já cercaram o local.

A Polícia Militar também foi acionada para cuidar da segurança externa do Complexo Penitenciário de Gericinó. A Defesa Civil, por sua vez, foi chamada "por medida preventiva". O espaço aéreo na região foi bloqueado.

Ainda de acordo com a Seap, o secretário de Estado de Administração Penitenciária, David Anthony, está em deslocamento para o local e ativou o Gabinete de Crise do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).