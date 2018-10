Corpo é deixado dentro de carro em frente à Faculdade de Direito da UFRJ

26/10/2018 | 15:09



O corpo de uma pessoa morta foi deixado na tarde desta sexta-feira, 26, na porta da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), dentro de um carro, segundo confirmou a assessoria de imprensa da universidade.

O carro, um Sandero branco com marcas de tiro, foi abandonado no local e o caso está sendo investigado por policiais do 4° Batalhão da Polícia Militar. De acordo com relatos iniciais de alunos que circulam nas redes sociais, estava acontecendo uma aula pública contra o fascismo, organizada pelo Centro Acadêmico, do lado de fora do prédio, com vários alunos reunidos, quando um carro se aproximou com o corpo.