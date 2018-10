Marido de Luana Piovani comemora momento íntimo com a atriz: Valeu ter perdido o voo

26/10/2018 | 15:09



Uma festinha no céu pra lá de animada, é como Pedro Scooby e Luana Piovani definem os momentos a dois. Nas redes sociais, o casal gera bastante burburinho toda vez que divulga um clique da intimidade, causando revolta entre alguns seguidores, que acham exagerada a exposição do casal.

No entanto, há quem aprove as atitudes dos dois, afirmando se inspirar no relacionamento que eles possuem juntos. Independente da opinião dos seguidores, os artistas demonstram não se importar e continuam surpreendendo a cada publicação.

Dessa vez, o surfista comemorou um momento de intimidade com a esposa. Na legenda da foto em que ela aparece de fio dental, ele escreveu:

Valeu ter perdido o voo!