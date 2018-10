Mayra Cardi explica decisão em não contratar babá e Arthur Aguiar se derrete pela filha: - Não dá pra ficar longe

26/10/2018 | 15:09



Não é só Mayra Cardi que tem dividido com seus seguidores a rotina com Sophia, a filha recém-nascida: Arthur Aguiar também tem demonstrado ser um pai todo babão, que gosta de usar o Stories para fazer desabafos e revelar novidades sobre a rotina com sua primeira bebê.

Ao falar com os fãs, ele começa explicando que teve um dia cheio que contou, inclusive, que registrou Sophia no cartório! E a hora que ele finalmente parou com os compromissos, perto de meia-noite, era o momento que ele encontrou para passar na farmácia:

- Indo na farmácia comprar coisinhas pra Sophia. Fraldinha, talquinho... enfim, foi a hora que deu pra conseguir sair de casa e resolver isso. Não dá pra ficar muito tempo fora de casa. (...) Mas tá tudo certo, tudo certíssimo, maravilhoso.

Além disso, contou que para não ficar muito longe da pequena, o ator de um jeito para trabalhar, mas ao mesmo tempo ficar com a filha, fazendo reuniões em casa:

- Não dá pra parar de trabalhar, mas não dá pra perder esses momentos, não dá pra ficar longe assim. Eu acho meio loucura, passa tão rápido! Eu fico com a sensação de que a cada minuto que eu fico longe dela parece que eu fiquei horas e que eu perdi muita coisa. Então eu tô optando por ficar mais tempo com ela e obviamente fazer as minhas obrigações, sempre tentando conciliar da melhor maneira possível, pra que eu possa ficar o maior tempo possível com ela. (...) Mas é isso... é um momento único, né, gente?

Por fim, conclui, prometendo que vai ter ainda muito relato como pai:

- Eu sei que eu tô babão, eu sei que eu tô todo bobo, eu sei de tudo isso. O que eu tenho pra dizer pra vocês é que só vai piorar! Não tenho a menor esperança de isso melhorar. Vai ser daqui pra pior! Sério, ela é muito linda, gente... muito linda, muito fofa, carinhosa, super esperta... um presente.

Mayra, aliás, usou o Stories para explicar uma decisão importante que tomou ao lado de Arthur: ambos, por enquanto, não terão a ajuda de uma babá:

- Eu e ele decidimos, inclusive, não ter babá. A gente tá cuidando dela sozinho. A gente poderia ter uma babá de noite, de dia, uma de feriado... nada contra quem tem, cada um sabe qual é o seu calo, seu limite e eu respeito, não sou nem um pouco contra ter babá, mas a gente optou por não ter. A gente quer viver esse momento full time e a gente está vivendo.

A life coach explica que ela mesma dá banho, dá de mamar, enquanto Arthur ajuda, e é essa a maneira que eles encontraram e moldaram a rotina nova:

- Não significa que a gente vai ficar assim pra sempre, mas nesse início a gente tá optando porque não quer deixar com outras pessoas. A gente quer nós, ficarmos ali curtindo do nosso jeito, conclui.