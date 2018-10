Cuca diz que Santos precisa derrotar o Fluminense se quiser vaga na Libertadores

26/10/2018 | 14:29



Em sétimo lugar no Campeonato Brasileiro, com 43 pontos, o Santos tem grandes chances de obter uma vaga na Copa Libertadores de 2019. "Se quisermos um lugar, é preciso ganhar os três pontos diante do Fluminense", afirmou o técnico Cuca, referindo-se ao jogo deste sábado, às 16h30, na Vila Belmiro, pela 31ª rodada.

Ao mesmo tempo, o treinador disse que não quer pressionar os jogadores, afinal, quando assumiu o time o objetivo era outro. "Viemos para o clube com a obrigação de não deixar o time cair para a segunda divisão. Agora, temos outra missão, que pode ser a Libertadores. Mas não vou jogar pressão sobre os atletas."

Com contrato até dezembro de 2019, Cuca negou qualquer negociação com o Botafogo. "Eu me dei muito bem nos dois anos e meio em que estive lá. Foi um dos trabalhos que mais gostei, mas não há nada". O técnico aproveitou para rebater os rumores de que não teria um bom relacionamento com a diretoria santista. "Notícia mentirosa. Quem falou isso é mal informado ou mentiroso."

Cuca confirmou a escalação de Robson Bambu na zaga, ao lado de Lucas Veríssimo, pois Luiz Felipe e Gustavo Henrique estão suspensos. A presença de Bambu no time era duvidosa após o jogador ter recusado uma proposta de renovação e ter assinado um pré-contrato com o Atlético-PR.

"Vai jogar. É funcionário do clube, atleta da posição. Não farei improviso tendo jogador de confiança minha e dos companheiros. Houve problema, estamos cansados de falar, não há certo ou errado. O destino criou isso. Não era utilizado frequentemente, quando eu cheguei foi utilizado com necessidade. O Santos tinha preparado outros, não via grande potencial e as coisas mudaram. O empresário dele buscou outro caminho e nesse meio tempo se tornou peça importante", comentou Cuca.

A provável escalação do Santos para encarar o Fluminense é: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Robson Bambu e Dodô; Alison, Carlos Sánchez e Diego Pituca; Rodrygo, Gabigol e Bruno Henrique.