Noite de muito punk rock nacional

26/10/2018 | 14:27



Um dos maiores ícones de punk rock nacional, a banda Flicts, de São Paulo, formada por Arthur (guitarra e voz), Jefferson (baixo e vocais) e Rafael (bateria e vocais) tocam amanhã (27) na Casamarela (Rua Alberto da Silva, 386), em São Bernardo.

A banda, que este ano completa 22 anos de estrada, afirma que esta trajetória é de fermentação e envelhecimento em barris de amor, ódio, subversão anarquista e diversão anárquica que têm como resultado um punk rock característico com sabor encorpado, borbulhando amizade e liberdade.

Outras atrações completam a noite de muito som pesado. A primeira é o banda paulista SFAC, que traz influências do hardcore e, para completar a noite, representando Grande ABC é a banda Lettal, que tem como vocalista o lendário Gepeto do Ação Direta. As apresentações começam a partir das 19h. A entrada custa R$ 20. No local.