Artistas vão para as ruas 'virar votos' para Haddad

26/10/2018 | 14:00



Na reta final da campanha eleitoral, a exemplo de grupos de eleitores do candidato à Presidência da República Fernando Haddad (PT) anônimos, artistas também estão indo para as ruas pedir votos no candidato petista, em desvantagem nas pesquisas. A atriz Leticia Collin, a Rosa da novela "Segundo Sol", da TV Globo, compartilhou uma foto em seu Instagram nesta sexta-feira, 26, em que ela aparece numa roda de conversa com a atriz Luisa Arraes e eleitores.

"Conversando sobre liberdade. Revelando bizarras fake news. Pela vida, pelo amor, pelas minorias, que são gigantes. Conversando a gente discorda, dá risada, come bolo, conta coisas que o outro não sabia. Aqui é a favor do amor", Leticia escreveu.

O ator Paulo Betti pegou o metrô e distribuiu panfletos na noite de quinta-feira, 25. "Até o domingo eu não saio da rua", disse ele, em vídeo viralizado.

O ator Enrique Diaz foi para uma praça nesta sexta-feira, com uma placa no peito que dizia: "Ainda na dúvida? Vamos conversar?" Ele compartilhou a foto com a legenda: "Bora virar votos!"