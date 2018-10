FMI conclui 1ª revisão de acordo com Argentina e libera parcela de US$ 5,7 bi

26/10/2018 | 13:52



O diretório executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou em comunicado nesta sexta-feira que concluiu a primeira revisão do acordo de ajuda para a Argentina. Com isso, foi liberada uma parcela de US$ 5,7 bilhões desse pacote.

O acordo foi aprovado inicialmente em 20 de junho de 2018 e tem duração de 36 meses, lembrou o FMI na nota. Com a parcela liberada hoje, as autoridades argentinas já receberam desembolso de aproximadamente US$ 20,4 bilhões, disse o Fundo.

A nota diz ainda que o conselho do FMI também aprovou a ampliação do acordo, que incrementa o acesso até aproximadamente US$ 56,3 bilhões. "As autoridades solicitaram usar este financiamento do FMI como apoio", afirma o comunicado.