Novo filme de Bob Esponja contará origem do personagem

26/10/2018 | 13:34



Detalhes sobre o novo filme de Bob Esponja "calça quadrada" foram divulgados na View Conference, na Itália. A presidente de animação da Paramount revelou que o longa contará a história da origem do personagem.

"Pela primeira vez, vamos ver a história de como o pequeno Bob Esponja conheceu o resto do grupo da Fenda do Biquíni, em um acampamento de verão. A abertura será o acampamento Coral, quando nossos personagens favoritos se encontram pela primeira vez", afirmou Mireille Soria. A trilha sonora deverá ficar a cargo de Hans Zimmer.

A animação foi lançada em 1999 e virou fenômeno global, se tornando o desenho mais assistido dos Estados Unidos por 14 anos. A atração é exibida em 185 países, inclusive no Brasil. Seus personagens "falam" 50 idiomas diferentes.

O novo filme de Bob Esponja, "The SpongeBob SquarePants Movie: It's a Wonderful Sponge" tem estreia prevista para 17 de julho de 2020. Os produtores estão animados, já que os longas de 2004 e de 2015 somaram mais de US$ 450 milhões em bilheteria.