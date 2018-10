Ao lado de Harry, Meghan Markle abusa do repelente contra o vírus Zika e avião em que viajava passa por susto

26/10/2018 | 13:19



Como você já sabe, Meghan Markle está esperando seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o príncipe Harry! O anúncio foi feito durante a turnê que o casal está realizando na Oceania, passando pela Nova Zelândia, Austrália, Tonga e Fiji. E uma preocupação que a Duquesa de Sussex está tendo é se precaver contra o vírus Zika, que é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, e está presente em Tonga e Fiji, principalmente. Isso porque grávidas têm que tomar ainda mais cuidado, pois o vírus pode causar microcefalia no bebê ou problemas congênitos como surdez e cegueira.

Atualmente no Tonga, o casal real marcou presença em um jantar com o Rei Tupou VI e a Rainha Nanasipauʻu e, segundo informações da People, era impossível não notar os braços brilhantes de Meghan, que estavam cobertos por repelente, uma das formas mais eficazes de manter mosquitos afastados.

Em outras aparições que havia feito em Fiji, Meghan usou e abusou de roupas mais compridas, que deixavam pernas e braços cobertos, mas para o jantar a esposa de Harry optou por usar um vestido branco e longo, que deixava os braços à mostra. Por isso, era possível observar, de perto, um brilho referente à proteção contra as picadas.

A Organização Mundial da Saúde colocou Tonga, em março desse ano, na Categoria 1 de risco maior de transmissão do Zika vírus, por isso todo cuidado é necessário!

E parece que Meghan e Harry não têm sorte mesmo quando se trata de viajar de avião! Após um susto em setembro, o casal passou por outra situação de risco ao viajar para Sydney, na Austrália, nessa sexta-feira, dia 26. Segundo informações da BBC, o avião em que ambos estavam se aproximou da pista de aterrissagem, mas no último segundo, levanta voo novamente. Segundo o próprio comandante informou aos passageiros:

- Havia outra aeronave na pista que estava um pouco lerdo para sair... então a decisão foi abortar o pouso.

Jonny Dymond, jornalista da BBC que está acompanhando a turnê, ainda informou:

- Essas aterrissagens abortadas não são raras. Em momento algum houve algum risco à segurança do duque e da duquesa.