Bolsonaro acompanhará apuração em casa e não dará entrevistas, diz Bebianno

26/10/2018 | 12:36



O presidente do PSL, Gustavo Bebianno, disse que o candidato Jair Bolsonaro acompanhará de sua casa, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, a apuração dos votos das eleições do próximo domingo, 28. Segundo Bebianno, após o resultado, Bolsonaro também não sairá de casa para dar entrevistas. O que está previsto, de acordo com ele, é apenas um pronunciamento para emissoras de TV.

Questionado sobre os motivos desta decisão, Bebianno alegou "motivos de segurança". "Estão previstas 500 mil pessoas aqui na frente da casa dele (na Avenida Lúcio Costa), no domingo. Vão fechar a praia (parte próxima à entrada de seu condomínio) às 17h", disse, na manhã desta sexta-feira, 26, no salão do hotel Windsor, que fica perto da casa do candidato e se transformou num ponto de encontro de políticos do partido.

Bebianno falou também que não será possível Bolsonaro dar entrevistas para a imprensa no domingo porque a casa do candidato "é pequena".