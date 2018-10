Polícia de NY confirma pacote suspeito endereçado a Manhattan

26/10/2018 | 12:28



A polícia de Nova York confirmou, em coletiva realizada nesta sexta-feira, 26, que o pacote suspeito endereçado a Manhattan, ao ex-diretor nacional de Inteligência dos Estados Unidos, James Clapper, foi interceptado com segurança e levado para análise junto aos demais. Clapper atuou durante o governo de Barack Obama.

Segundo as autoridades, a suspeita sobre outro pacote suspeito que havia sido identificado no período da manhã, enviado a New Jersey ao senador Cory Booker, não se confirmou.