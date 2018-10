Petrobras inicia perfuração no bloco Peroba, no pré-sal da Bacia de Santos

26/10/2018 | 11:57



A Petrobras informou nesta sexta-feira, 26, ter iniciado a perfuração exploratória no Bloco Peroba, no pré-sal da Bacia de Santos, nove meses após a assinatura do contrato com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O bloco foi adquirido em outubro do ano passado, em consórcio operado pela Petrobras, na 3ª Rodada de Licitações sob regime de Partilha de Produção, promovida pela ANP.

"Peroba é o primeiro dos sete blocos em regime de partilha arrematados em 2017 e 2018 a iniciar perfuração. Somadas as áreas adquiridas em regime da concessão, a Petrobras agregou à sua carteira, em 2017 e 2018, 21 novos blocos nas Bacias de Santos, Campos, Paraná e Potiguar. Estes novos projetos contribuem para o fortalecimento do portfólio exploratório da Petrobras, assegurando a sustentabilidade da produção futura da companhia", disse a empresa em comunicado.

O bloco de Peroba está localizado a 300 km da costa do estado do Rio de Janeiro, ao sul do campo de Lula e à leste do campo de Sapinhoá. "A localização próxima a esses campos, que estão entre os mais produtivos do pré-sal, indica o elevado potencial da área. A profundidade d'água está entre 2.100 m e 2.600 m e a área total é de 1.073,41 km?".

A Petrobras é a operadora (40%), em parceria com BP Energy do Brasil (40%) e com a CNODC Brasil Petróleo e Gás (20%), subsidiária da CNPC. A Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) é a gestora do contrato.