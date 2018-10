Sloane Stephens ganha, elimina Kerber e define as semifinais do WTA Finals

26/10/2018 | 11:55



As semifinais do WTA Finals, torneio que reúne em Cingapura oito das melhores tenistas da temporada, estão definidas. Nesta sexta-feira, na última partida pela fase de grupos, a norte-americana Sloane Stephens fechou o Grupo Vermelho na liderança, de forma invicta, ao derrotar a alemã Angelique Kerber por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/3, em 1 hora e 41 minutos.

Com três vitórias em três jogos, Stephens vai encarar nas semifinais, neste sábado, a checa Karolina Pliskova, que ficou com a segunda colocação do Grupo Branco. Derrotada pela norte-americana, Kerber foi eliminada e a vice-liderança da chave ficou com a holandesa Kiki Bertens, que mais cedo havia batido a japonesa Naomi Osaka e agora jogará contra a ucraniana Elina Svitolina, outra com 100% no torneio.

Debutante no WTA Finals - Bertens também joga o torneio pela primeira vez em sua carreira -, Stephens se tornou a primeira jogadora a fechar a fase de grupos da competição com três vitórias em seu primeiro ano de disputa desde a espanhola Garbiñe Muguruza, que conseguiu esta marca em 2015.

"Me mantive sólida o tempo todo. Sabia que seria uma batalha contra uma das jogadoras mais competentes do circuito, então entrei em quadra e joguei o melhor possível. Consegui e estou realmente feliz com a vitória", disse a tenista norte-americana em uma entrevista, ainda em quadra, logo após a partida contra Kerber.

Stephens terminou o duelo com 25 bolas vencedoras, sete a mais que a sua adversária, e 29 erros não forçados, contra 38 da alemã. O aproveitamento de break points da norte-americana também foi superior - cinco quebras em 15 oportunidades, contra apenas duas em 10 chances de Kerber.