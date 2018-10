Tite chama Allan, do Napoli, pela 1ª vez e promove a volta de Paulinho à seleção

26/10/2018 | 11:38



O técnico Tite convocou nesta sexta-feira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o grupo de 23 jogadores para defender a seleção brasileira nos amistosos que serão realizados na cidade de Londres, na Inglaterra, contra Uruguai e Camarões, respectivamente nos dias 16 e 20 de novembro. As principais novidades para os últimos compromissos oficiais do Brasil em 2018 foram Allan, volante do Napoli, e a volta de Paulinho.

Após as duas partidas, a seleção voltará aos gramados apenas em março de 2019 para se preparar para a disputa da Copa América, que será disputada no Brasil entre os dias 14 de junho e 7 de julho. O sorteio dos grupos será em 24 de janeiro, no Rio de Janeiro.

Surpresa do meio de campo, Allan já estava no radar da comissão técnica há muito tempo. O volante, de 27 anos, é um dos principais nomes do futebol italiano na atualidade e já foi sondado para defender a Itália, assim como o ítalo-brasileiro Jorginho, atualmente no Chelsea.

Assim como aconteceu nas últimas duas listas, a CBF continua com seu projeto de integração entre todas as categorias e um goleiro do sub-20 faz parte grupo. Após Hugo Souza, do Flamengo, e Phelipe Megiolaro, do Grêmio, a surpresa da vez fica por conta de Brazão, do Cruzeiro.

Quem estava na última lista e perdeu espaço foram os defensores Alexsandro (Juventus) e Éder Militão (Porto), os meias Fred (Manchester United) e Renato Augusto (Beijing Guoan) e o atacante Malcom (Barcelona).

Será a primeira vez que Tite enfrenta uma seleção africana no comando do Brasil, em jogo marcado para o Stadium MK, nas cercanias de Londres. O duelo contra o Uruguai, tradicional rival sul-americano do País, será no Emirates Stadium.

Neste novo ciclo pós-Copa do Mundo, Tite já comandou o Brasil em quatro oportunidades e está com 100% de aproveitamento: Foram vitórias contra Estados Unidos (2 a 0), El Salvador (5 a 0), Arábia Saudita (2 a 0) e Argentina (1 a 0).

Mais uma vez, os jogos dos Campeonato Brasileiro não param durante os amistosos internacionais da data Fifa. Desta forma, a comissão decidiu não desfalcar as equipes do País nas partidas pela 34.ª e 35.ª rodadas, talvez também na 36.ª, que marcam a reta final da principal competição nacional. A única exceção foi o zagueiro Dedé, mas o caso foi combinado com o Cruzeiro, já classificado à Copa Libertadores com o título da Copa do Brasil.

Confira os 23 jogadores convocados por Tite:

Goleiros - Alisson (Liverpool-ING), Ederson (Manchester City-ING) e Gabriel Brazão (Cruzeiro)

Defensores - Danilo (Manchester City-ING), Dedé (Cruzeiro), Fabinho (Liverpool-ING), Filipe Luis (Atlético de Madrid-ESP), Marcelo (Real Madrid-ESP), Marquinhos (Paris Saint-Germain-FRA), Miranda (Internazionale-ITA) e Pablo (Bordeaux-FRA)

Meio-campistas - Allan (Napoli-ITA), Arthur (Barcelona-ESP), Casemiro (Real Madrid-ESP), Paulinho (Guangzhou Evergrande-CHN), Walace (Hannover-ALE) e Philippe Coutinho (Barcelona-ESP)

Atacantes - Douglas Costa (Juventus-ITA), Roberto Firmino (Liverpool-ING), Gabriel Jesus (Manchester City-ING), Neymar (Paris Saint-Germain-FRA), Richarlison (Everton-ING) e Willian (Chelsea-ING)