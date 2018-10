No Twitter, Bolsonaro tenta frear especulações sobre possíveis ministros

26/10/2018 | 11:08



O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, usou sua conta no Twitter na manhã desta sexta-feira, 26, para tentar frear especulações em torno de possíveis nomes para um eventual governo. Dizendo que "as eleições só serão definidas no domingo", o presidenciável afirmou que outros nomes serão anunciados além de Onyx Lorenzoni para Casa Civil, Augusto Heleno para Defesa e Paulo Guedes para o pretendido Ministério da Economia.

"Com intuito de se promover ou nos desgastar, oportunistas se anunciam ministros. Estes, de antemão, já podem se considerar fora de qualquer possível governo", escreveu Bolsonaro.

Na sequência, o candidato fez uma série de publicações atacando seu adversário no segundo turno da eleição, Fernando Haddad (PT). No dia anterior, o petista disse que Bolsonaro é responsável pela campanha mais "baixa" da história. "Logo ele, que é orientado por um presidiário, esconde as cores do partido, finge ser religioso, joga bíblia no lixo, esconde apoio à ditadura venezuelana e espalha um monte de porcaria mentirosa ao meu respeito."

Bolsonaro escreveu que ninguém mentiu mais que o PT na eleição. "Represento uma ameaça sim, aos corruptos, à bandidagem, aos estupradores, aos esquemas que assaltam o BNDES, aos assassinos e aos que querem destruir o Brasil! Por isso estão desesperados! Não terão sossego em meu governo!"