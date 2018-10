Com atriz de 13 Reasons Why, Shawn Mendes recria cenas de filme para o clipe de Lost in Japan

26/10/2018 | 11:09



Shawn Mendes lançou o clipe de Lost in Japan, uma parceria com o produtor Zedd, e o vídeo não poderia ser mais fofinho! O músico, que já foi apontado pelos fãs como um possível amor para Bruna Marquezine, se inspirou em Lost in Translation (traduzido no Brasil como Encontros e Desencontros), filme de 2003 protagonizado por Bill Murray e Scarlett Johansson. O longa conta a história de Bob Harris, um homem famoso, que cria no Japão uma amizade inusitada com Charlotte, que se vê solitária ao acompanhar o marido na viagem para Tóquio.

O clipe traz Shawn revivendo cenas de Bob Harris e também demonstrando seu interesse em Alisha Boe, atriz mais conhecida por integrar o elenco de 13 Reasons Why! Momentos fofos como trocas de olhares no elevador deixam a atmosfera ainda mais romântica entre o casal.

O próprio Zedd ainda faz uma participação no vídeo e é possível vê-lo em uma cena em que Alisha, usando uma peruca rosa igual Charlotte, canta em uma festa.