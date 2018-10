Confira tudo que rolou no Latin AMAs 2018

26/10/2018 | 11:09



Aconteceu na noite da última quinta-feira, dia 25, mais uma edição do Latin America Music Awards, premiação renomada da MTV. O evento rolou no Dolby Theater em Los Angeles, nos Estados Unidos, e contou com a presença de diversas personalidades latinas que realizaram diversas performances memoráveis, deixando os espectadores com um gostinho de quero mais.

O cantor Maluma, por exemplo, foi o premiado da noite ao levar para casa o prêmio especial de Evolução Extraordinária, por ascender musicalmente, e alcançar o sucesso na indústria da música em um curto período de tempo. Em seu discurso, ele disse:

- Primeiro de tudo, quero agradecer a todos vocês, os fãs. É graças a vocês que levanto todo dia com mais determinação e vontade de seguir sonhando, disse.

Mas Maluma não subiu ao palco apenas para receber o prêmio. O cantor se cantou ao lado de Prince Royce para uma apresentação fumegante de The Clove, que complementou cada artista perfeitamente. Os dois nunca haviam se apresentado juntos antes disso, o que aumentou a expectativa de seus fãs. Além disso, sozinho, ele performou seu hit Mala Mía, lançado em agosto desse ano.

Além de Maluma, outro artista - ou melhor - artistas, também se destacaram durante o evento. Se já não bastasse vencer três categorias em que concorriam, a boyband latina CNCO apresentou Diganle ao lado das cantoras Becky G e Leslie Grace e também rolou performance do single Ella Se Vuleve Loca, que atualmente está em primeiro lugar nas paradas do Latin Airplay.

A cantora Gloria Trevi também chamou atenção e arrasou na performance que, possivelmente, pode ser considerada a mais importante da noite. A mexicana, que já tem uma lendária carreira de quase 30 anos, apresentou a música Ellas Soy Yo que é considerada como um hino para todas as mulheres em todos os lugares.

Daddy Yankee, porém, pode ter sido o artista mais surpreendente da noite. O cantor fez uma apresentação conjunta com a orquestra de Porto Rico e realizou uma declaração poderosa com Yo Contra Ti. Semelhante ao esforço de Gloria Trevi, o desempenho de Daddy Yankee ofereceu força às mulheres. No seu caso, ele estava honrando a força das sobreviventes de câncer de mama. A entrega emocional e cativante mostrou a todos o quão poderosa uma mensagem na música pode ser.

Além deles, artistas como Luis Fonsi, Camila Cabello e a maravilhosa Anitta também foram premiados! A seguir, confira a lista completa de ganhadores do Latin American Music Awards 2018!

Música Tropical: "Báilame" - Nacho

Artista Regional Mexicano: Christian Nodal

Álbum Pop: CNCO - CNCO

Prêmio Ícone: Daddy Yankee

Álbum Regional Mexicano: Me Dejé Llevar - Christian Nodal

Dueto ou Grupo Favorito: CNCO

Clipe: "Medicina" - Anitta

Artista Pop: CNCO

Prêmio Evolução: Maluma

Artista Masculino: Daddy Yankee

Música Urbana: "Mayores" - Becky G Feat. Bad Bunny

Música Regional Mexicano: "Oye Mujer" - Raymix

Artista Feminino: Becky G

Artista do Ano: Bad Bunny

Artista Crossover: Camila Cabello

Música Pop: "Robarte un Beso" - Carlos Vives Feat. Sebastián Yatra

Single do Ano: "Échame la Culpa" - Luis Fonsi Feat. Demi Lovato

Turnê: Luis Miguel

Evolução Extraordinária: Maluma

Artista Urbano: Ozuna

Álbum do ano: Odisea - Ozuna

Álbum Urbano: Odisea - Ozuna

Artista Tropical: Romeo Santos

Novo Artista do Ano: Sebastián Yatra

Álbum Tropical: 25/7 - Victor Manuelle