Obituário - 26 de outubro de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



26/10/2018 | 10:51



Santo André



Rafael Batista dos Santos, 82. Natural de Conquista (BA). Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Valdeci Caviquioni Veiga, 74. Natural de Itapuí (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 24. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Luiz Gonzaga Tognetti, 71. Natural de Pinhalzinho (SP). Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Antonio Guerino Gambeta, 65. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 23, em Mauá. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Maria Crecêncio dos Santos, 64. Natural de Américo Brasiliense (SP). Residia no bairro Sapopemba, em São Paulo (SP). Dia 24, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



São Bernardo



Nelson Belelenzani, 94. Natural de Araraquara (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 23, em Mauá. Cemitério Santa Lídia.



Maria Pierina Zanatta Fanani, 90. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.



Antonia de Jesus Elias, 88. Natural de Pindamonhangaba (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.



Thereza Munarin de Melo, 87. Natural de Birigui (SP). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 24. Jardim da Colina.



Paulo Primavera, 87. Natural de Santo Antônio do Grama (MG). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.



Waldemar Tessariol, 85. Natural de Araçatuba (SP). Residia no Jardim Antares, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério do Baeta.



Nelidia Maria da Silva, 82. Natural de Timbaura (PE). Residia em São Paulo (SP). Dia 21, em São Bernardo. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo (SP).



Rita Encinas, 71. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Alvinópolis, em São Bernardo. Dia 24, em Santo André. Crematório Jardim da Colina.



Maria Alves de Macedo, 45. Natural de Paulistania (PI). Residia na Vila Vitória, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério Municipal de Paulistania (SP).



São Caetano



Nelson Ament, 97. Natural de Pirassununga (SP). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 24, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Anila Piratelo Xavier de Souza, 89. Natural do Estado do Paraná. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 24. Cemitério das Lágrimas.



Diadema



Irapuan Ferreira de Souza Campos, 93. Natural de Campinas (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.



Lúcia Maria Calore, 76. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque Sete de Setembro, em Mauá. Dia 25. Cemitério Municipal.



Raimundo dos Santos Filho, 71. Natural de Araçoiaba (CE). Residia no Jardim Santa Elizabeth, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal.



Manoel Vital, 68. Natural de Cedro (CE). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.



José Luiz Romanin, 66. Natural de Coroados (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 23. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (SP).



Ivone Alaíde Mota, 58. Natural de Palmeirina (PE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.



Pablo Henrique Matos da Silva, 11. Natural de Santo Amaro, em São Paulo (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal.



Melany Vithoria Coutinho Rodrigues, dois. Natural de Betim (MG). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal.



Mauá



Irineu Sampaio, 75. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.



Valmir Alves de Oliveira, 68. Natural de Jacobina (BA). Residia no Jardim Nilza Miranda, em Mauá. Dia 23. Cemitério Colina dos Ipês, em Suzano (SP).



Célia Maria Alves Ferreira, 67. Natural de Diamantina (MG). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 24, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



João Soares da Silva Neto, 67. Natural de Bom Conselho (PE). Cemitério Santa Lídia.



Maria Inês Munhoz, 66. Natural de Tambaú (SP). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.



Amarildo Alves do Nascimento, 51. Natural de Planaltina do Paraná (PR). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 24. Vale dos Pinheirais.



Sandro Aparecida Dias, 46. Natural de Suzano (SP). Residia na Fazenda da Juta, em São Paulo (SP). Dia 23, em Mauá. Cemitério Santa Lídia.



Josimar Santana Veloso, 39. Natural de Jaicó (PI). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.



Rafael José da Silva, 21. Natural de Piripiri (PI). Residia no Parque das Flores, em São Paulo (SP). Dia 23, em Mauá. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires



Liete Nascimento da Silva, 74. Natural de Santo André. Residia no Centro Alto de Santo André. Dia 22, em Mauá. Cemitério São José.



José Fabri, 69. Natural de Mauá. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 24, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



Paulo Roberto Carvalho, 65. Natural de Santos (SP). Residia na Vila Aurora, em Ribeirão Pires. Dia 20. Cemitério Memorial Metrópole Ecumênica, em Santos (SP).



José Francisco Sobrinho, 62. Natural de Belmiro Gouveia (AL). Residia no Jardim Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério São José.



Marcos Antonio Ponciano, 59. Natural de Diadema. Residia no Parque Independência, em São Paulo (SP). Dia 22, em Ribeirão Pires. Cemitério dos Reis, em Taboão da Serra (SP).



Regina Leandro dos Santos Barreto, 34. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 20. Cemitério São José.