INCC-M sobe 0,33% em outubro após alta de 0,17% em setembro, aponta FGV

26/10/2018 | 08:53



O Índice Nacional de Custo da Construção - Mercado (INCC-M) subiu 0,33% em outubro, em aceleração após a alta registrada de 0,17% em setembro, revelou nesta sexta-feira, 26, o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). O grupo Materiais, Equipamentos e Serviços avançou 0,46%, em ritmo mais intenso do que no mês anterior, quando houve alta de 0,38%.

Já o índice referente à Mão de Obra teve alta de 0,22% no décimo mês do ano, após anotar estabilidade em setembro.

Das sete capitais analisadas, três registraram aceleração em suas taxas de variação em outubro ante setembro: Salvador (de 0,23% para 0,26%), Brasília (de 0,13% para 1,35%) e São Paulo (de 0,10% para 0,22%).

Em contrapartida, houve desaceleração em Belo Horizonte (de 0,29% para 0,12%), Recife (de 0,35% para 0,27%), Rio de Janeiro (de 0,22% para 0,20%) e Porto Alegre (de 0,22% para 0,17%).

O INCC-M é calculado pela FGV com base nos preços coletados entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência.