China e Japão buscam reaproximação e assinam série de acordos de infraestrutura

26/10/2018 | 08:44



A China e o Japão chegaram a um entendimento nesta sexta-feira para cooperar no desenvolvimento de cidades e de projetos de infraestrutura na região asiática, como parte de um gesto de reaproximação, durante a primeira visita oficial de um líder japonês a China em sete anos.

Empresas e entidades oficiais dos dois lados assinaram mais de 50 acordos de cooperação em projetos em outros países. A iniciativa veio num momento em que Pequim busca parceiros para uma implementar seu programa internacional de infraestrutura.

"Devolvemos as relações (bilaterais) para a trajetória certa", comentou o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, após se reunir com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe.

Abe comentou que os dois países irão trabalhar para que "nenhum seja uma ameaça para o outro". Abe também tinha reunião prevista hoje com o presidente da China, Xi Jinping.

As relações entre Pequim e Tóquio estavam abaladas desde 2012, devido a uma disputa territorial envolvendo ilhas no Mar da China Oriental, controladas pelo Japão e reivindicadas pela China. Embora a disputa continue sem solução, ambos os países procuraram não fazer comentários polêmicos sobre o assunto nos últimos tempos.

Segundo analistas, os laços entre as duas maiores economia da Ásia voltaram a se fortalecer devido à necessidade de a China ter amigos na região, num momento em que está engajada numa batalha comercial com os EUA. O Japão, por sua vez, tenta melhorar as relações porque a China é seu maior mercado exportador e fonte de turistas. Fonte: Dow Jones Newswires.