Vale estuda ampliar projeto no Pará

26/10/2018 | 08:40



A mineradora Vale anunciou na quinta-feira, 25, que já estuda ampliar a produção do projeto S11D, a maior operação de minério de ferro do mundo, no Pará. Em teleconferência com analistas, o presidente da mineradora, Fabio Schvartsman, disse que o plano em estudo visa eliminar gargalos. Atualmente, a empresa está perto de concluir a implantação do projeto original, faltando apenas 4% da infraestrutura de logística associada.

Segundo fontes ouvidas pelo jornal O Estado de S. Paulo e pelo Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado), há espaço para ampliar a produção em 10 milhões de toneladas. "Está em fase de estudos. Não estamos compartilhando as informações precisas, mas assim que terminarmos as análises vocês terão mais informações", declarou Schvartsman, ao ser pressionado pelos analistas para dar mais detalhes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.