China promete continuar agindo para estabilizar expectativas de câmbio

26/10/2018 | 04:50



O Banco do Povo da China (PBoC, pela sigla em inglês) irá continuar tomando medidas para estabilizar as expectativas no mercado de câmbio, onde o yuan tem enfrentado crescentes pressões de desvalorização, afirmou hoje Pan Gongsheng, um vice-presidente do BC chinês.

Segundo Pan, o yuan vem exibindo relativa estabilidade este ano em relação a outras moedas de países emergentes e economias avançadas, graças a medidas do governo chinês.

Pan também reiterou que o PBoC não irá adotar políticas de depreciação competitiva do yuan de forma a compensar os efeitos negativos de disputas comerciais.

Pan disse ainda que o PBoC, em conjunto com outros reguladores chineses, pretende ajudar o setor privado do país, que tem apresentado dificuldades financeiras em meio à campanha de desalavancagem implementada por Pequim.

O PBoC recentemente anunciou planos de ampliar a prática de reempréstimos e lançou uma versão chinesa do derivativo de crédito conhecido como Credit Default Swap (CDS), de maneira a ajudar empresas privadas em dificuldades. Fonte: Dow Jones Newswires.