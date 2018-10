França afirma que Doria não foi um bom cabo eleitoral para Bolsonaro

26/10/2018 | 01:14



O candidato ao governo de São Paulo Márcio França (PSB) afirmou que a tentativa de aproximação de seu adversário João Doria (PSB) com o candidato ao Planalto pelo PSL, Jair Bolsonaro, não fez bem para o capitão do Exército.

"Acho que certamente atrapalha Bolsonaro. Associa uma coisa que não precisava associar. Bolsonaro tenta fugir dele de toda forma, mas não adianta. Doria tem essa característica, onde ele vê uma oportunidade ele se agarra. No meu modo de entender, tudo isso parece oportunismo", disse França, após debate com Doria, na TV Globo, nesta quinta-feira, 25.

O candidato do PT ao Planalto e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, ultrapassou Bolsonaro no segundo turno na capital, conforme pesquisa Ibope. Haddad tem 51% dos votos válidos paulistanos, contra 49% de Bolsonaro.

Desde o resultado do primeiro turno e com o início do segundo para governador em São Paulo, Doria deixou de lado sua sigla e abraçou o voto BolsoDoria. O nome do candidato constantemente é citado pelo tucano.

Ao ser questionado sobre ser uma possível âncora de Bolsonaro em São Paulo, Doria reagiu. "Não. Isso é uma ilação completa, me desculpe", disse.