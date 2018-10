Doria grava vídeo com promessas à região

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



26/10/2018 | 07:46



Sem vir à região no segundo turno na eleição ao governo de São Paulo, o candidato do PSDB, João Doria, gravou vídeo específico ao Grande ABC, com propostas para as sete cidades. Na peça, disparada por redes sociais por aliados do ex-prefeito da Capital na região, Doria trata de Saúde, Mobilidade Urbana e Segurança Pública.

Na questão da Saúde, Doria afirmou “saber da dificuldade de acesso a remédios de alto custo, entregues apenas no Hospital Mário Covas, em Santo André”. “Vamos descentralizar”, prometeu o tucano, que emendou que, se eleito, trará o programa Corujão da Saúde ao Grande ABC. “Para zerar filas de espera por exames de imagens”, adicionou o tucano.

Depois, o postulante do PSDB assegura que vai “desafogar a mobilidade” da região com a implementação da Linha 18-Bronze (Djalma Dutra-Tamanduateí) do Metrô, que ligaria o Centro de São Bernardo à rede metroviária da Capital, mas que segue apenas no papel. “Vamos trabalhar com a iniciativa privada, uma PPP (Parceria Público-Privada) vitoriosa para implantar o modal.”

Por fim, Doria promete aumentar a sensação de segurança nas sete cidades com a abertura de um Baep (Batalhão Especial da Polícia Militar). “Será padrão Rota. E com a Rota não se brinca”, discorre Doria na gravação, finalizando com mantra de campanha. “É polícia na rua e bandido na cadeia.”

No primeiro turno, Doria foi o mais lembrado no Grande ABC – recebeu 374.161 votos nas sete cidades. França ficou na quarta colocação na região, com 222.190 adesões. Assim como Doria, França não realizou atividades de campanha no Grande ABC no segundo turno.